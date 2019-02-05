Дом Dior отправляется с показом в Марракеш

Парижская марка представит круизную коллекцию будущего года в Марокко.

Руководство дома Dior поделилось планами относительно показа круизной коллекции 2020 года. Шоу состоится 29 апреля в марокканском городе Марракеш. Точная локация дефиле пока что держится в секрете, известно лишь, что дом Dior впервые устроит показ на африканском континенте.