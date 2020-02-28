Дом Dior поможет отреставрировать Сад Тюильри

Руководство парижского дома моды подписало пятилетнее партнерство с Лувром по восстановлению Сада Тюильри.

Согласно подписанному договору, новые патроны Сада Тюильри будут финансировать несколько крупных проектов с 2020 по 2024 годы. В официальном релизе Dior говорится: «Каждый из нас может стать инициатором изменений для экосистем будущего, будь то природные или культурные явления». Инициатива станет частью программы парижского дома по поиску решений для сохранения окружающей среды и борьбы с климатическими изменениями. В рамках реализации проекта марка уже помогла высадить 164 дерева в четырех районах Парижа и его окрестностей.