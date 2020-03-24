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Артем Кузелев

Дом Dior представил обновление коллекции посуды

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  • 24 Марта 202018:31
Сюжеты: Dior

На этот раз дизайн тарелок, стаканов, салфеток и других вещей от парижской марки вдохновлен Бразилией.

Арт-директор линии Dior Maison Корделия де Кастеллан представила новую коллекцию посуды, получившую название Copacabana в честь района Рио-де-Жанейро. Капсулу составили тарелки с изображениями рыб, морских звезд и водорослей, вазы и стаканы, похожие на аквариумы, плетеные салфетки и скатерть. В Dior рассказали о новой коллекции: «Даже в своих самых ранних творениях Кристиан Диор увлекался Бразилией. Вдохновленный яркими цветами и жизнерадостностью этой тропической страны, модельер разработал несколько платьев, которые отдавали дань уважения Бразилии, в том числе кутюрные модели Sao Paulo, Brazil и Soirée à Rio».

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