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Артем Кузелев

Дом Dior представит коллекцию Pre-Fall 2021 в Шанхае

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  • 27 Марта 202120:53
Сюжеты: Dior

Презентацию очередной межсезонной коллекции для женщин парижский дом планирует провести в Шанхае. Известно, что презентация Pre-Fall 2021 пройдет в формате реального дефиле.

Согласно официальному релизу Dior, новая коллекция вдохновлена ​​образами музы Кристиана Диора Митцы Брикар и фэшн-предпринимателя и модельера Элио Фиоруччи. Парижский дом планирует продемонстрировать коллекцию в Long Museum West Bund 12 апреля в рамках Недели моды в Шанхае.

В последнее время Шанхай стал популярным местом для модных показов: к примеру, в прошлом году здесь коллекцию мужской одежды представил дом Louis Vuitton. Сегодня это из немногих мест на планете, где марки могут проводить физические шоу благодаря успеху Китая в борьбе с пандемией Covid-19.

Стоит отметить, что предстоящий показ станет редким моментом для Dior, так как обычно их межсезонные женские коллекции не демонстрируются на подиуме.

 
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