Дом Dior приглашает на онлайн-экскурсию по выставке Christian Dior: Designer of Dreams

Парижская марка опубликовала на своем YouTube-канале документальный фильм о выставке, посвященной истории дома.

Дом моды Dior приглашает посмотреть документальный фильм о выставке «Кристиан Диор: дизайнер мечты», проходившей в Музее декоративного искусства в Париже. У пользователей есть возможность познакомиться с 70-летней историей марки и работе Кристиана Диора. Кроме того, кураторы Флоренс Мюллер и Оливье Габе расскажут о преемниках великого кутюрье разных лет от Ива Сен-Лорана до Марии Грации Кьюри.