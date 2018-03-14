Дом Dior продолжает поддерживать женщин

Парижский дом представил программу поддержки женщин, занимающихся своим образованием.

Придя в парижский дом моды, Мария Грация Кьюри задала феминистское настроение не только для коллекций марки, но и для внешней политики компании. Dior продолжает свои инициативы и на этот раз объявляет старт программы поддержки женщин, которые занимаются своим образованием, Women@Dior. В программе уже приняли участие сто сотрудниц дома до 30 лет и сто студенток разных вузов всего мира, специализирующихся на модной индустрии, бизнесе и инженерии.

В рамках проекта все студентки получили по наставнице из числа сотрудниц, которые помогают им в профессиональном развитии. Стартовала программа 8 марта с двухдневной конференции в Париже.