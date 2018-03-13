Дом Dior публикует книгу о модельере Марке Боане

Парижский дом моды продолжает серию изданий о креативных директорах, когда-либо работавших в нем.

В скором времени в издательстве Assouline выходит новая книга, посвященная истории моды. Издание станет продолжением серии о корнях парижского дома и получит название Dior by Marc Bohan. Автором стал журналист Жером Гановер, редактор журналов L’Officiel и Le Figaro. Под обложкой можно будет найти более 350 архивных снимков. В продаже книга появится в апреле с ценником 195 долларов.

Марк Боан являлся креативным директором Dior с 1961 по 1989 годы. За время его работы дом успел посотрудничать со многими художниками, а сам модельер создавал «сложную одежду просто, с оттенком дерзости».

Предыдущие издания серии посвящены самому Кристину Диору и его преемнику Иву Сен-Лорану.