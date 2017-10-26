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Артем Кузелев

Дом Dior расширяет косметическую линию

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  • 26 Октября 201701:17
Сюжеты: Dior, Косметика и парфюмерия

Парижский дом моды запустил новую косметическую линию, в которую войдут уходовые средства.

В минувший вторник дом моды Dior официально презентовал новую косметическую линию. Продукты, объединенные названием Capture Youth, адресуются молодым женщинам от 25 лет. Уходовые средства разработаны совместно с учеными Университета Пьера и Марии Кюри и включают экстракт ириса флорентийского, помогающий в борьбе с первыми признаками старения. В продаже новые продукты появятся сразу после Нового года.

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