Дом Dior расширяет косметическую линию

Парижский дом моды запустил новую косметическую линию, в которую войдут уходовые средства.

В минувший вторник дом моды Dior официально презентовал новую косметическую линию. Продукты, объединенные названием Capture Youth, адресуются молодым женщинам от 25 лет. Уходовые средства разработаны совместно с учеными Университета Пьера и Марии Кюри и включают экстракт ириса флорентийского, помогающий в борьбе с первыми признаками старения. В продаже новые продукты появятся сразу после Нового года.