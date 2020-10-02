Дом Dior спонсирует арт-проект в Венеции

Под эгидой парижской марки проходит выставка Фабрицио Плесси.

Итальянский художник посвятил новый проект блеску и роскоши Венецианской республики или, как ее еще называют, La Serenissima – «светлейшая, сиятельнейшая». Увидеть выставку L’età dell’oro – «Золотой век» можно в окнах музея Коррере, выходящих на площадь Сан-Марко. Экспозиция представляет собой диджитал-инсталляцию с бесконечными водопадами золота. Арт-проект будет работать до 15 ноября 2020 года.