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Артем Кузелев

Дом Dior спонсирует арт-проект в Венеции

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  • 02 Октября 202021:12
Сюжеты: Dior

Под эгидой парижской марки проходит выставка Фабрицио Плесси.

Итальянский художник посвятил новый проект блеску и роскоши Венецианской республики или, как ее еще называют, La Serenissima – «светлейшая, сиятельнейшая». Увидеть выставку L’età dell’oro – «Золотой век» можно в окнах музея Коррере, выходящих на площадь Сан-Марко. Экспозиция представляет собой диджитал-инсталляцию с бесконечными водопадами золота. Арт-проект будет работать до 15 ноября 2020 года.

 
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