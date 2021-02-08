Дом Dior стал самым упоминаемым брендом в четвертом квартале 2020 года

Дом Dior занял первое место в рейтинге люксовых марок по упоминаемости в СМИ. Аналитику за четвертый квартал 2020 года предоставила консалтинговая компания Launchmetrics, эксперты которой оценивают ценность видимости брендов в социальных сетях и прессе.

Отмечается, что рекламные модули парижского дома, кампании в социальных сетях и другие громкие объявления подняли узнаваемость Dior на новый уровень даже во время пандемии. Аналитики оценивают наработанный таким образом капитал компании в 618,4 млн долларов.

Следом за французской маркой в списке расположились Chanel – 498,5 млн долларов, Gucci – 454,7 млн долларов, Louis Vuitton – 405,8 млн долларов и Saint Laurent – 246,1 млн долларов. Успех дома Gucci даже при отказе от традиционного расписания эксперты связывают в том числе с популярностью марки среди пользователей китайских платформ WeChat, Weibo и Xiaohongshu.

Также в топ-10 вошли такие игроки модной индустрии, как Prada – 220,1 млн долларов, Giorgio Armani – 187,1 млн долларов, Versace – 166,3 млн долларов, Dolce & Gabbana – 165,6 млн долларов и Hermes – 148,4 млн долларов. По оценке экспертов, парижский дом Hermes, известный своим инсайдерским позиционированием и сравнительно небольшими инвестициями в рекламу, показал не самые блестящие результаты на территории Европы и США, однако пользовался в отчетный период высокой известностью в Китае, где занял пятое место. В итоге марка все-таки попала в первую десятку сводного списка.