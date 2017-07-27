Дом Dior впервые создаст костюмы для балета

Креативный директор Мария Грация Кьюри работает над костюмами для танцевального перформанса в нью-йоркском Музее Гуггенхайма.

Парижский дом моды Dior впервые создаст костюмы для балета. Причем одежда, придуманная Марией Грацией Кьюри, будет высокотехнологичной: в нее встроят сенсоры, которые помогут перевести движения танцоров в 3D-графику. Дебютные показы получасовой постановки Даниила Симкина и Алехандро Серрудо Falls the Shadow пройдут 4 и 5 сентября этого года. Увидеть перформанс можно будет в нью-йоркском Музее Соломона Гуггенхайма.