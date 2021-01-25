Дом Elie Saab покинул расписание кутюрной Недели

Буквально перед самым началом Недели высокой моды в Париже ливанский дом моды сообщил, что пропустит этот сезон. Решений было принято Эли Саабом в связи с повторным локдауном, который ввели власти Ливана из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Кутюрная коллекция уже готова, но есть проблемы с логистикой. Мы решили сделать небольшой перерыв и дождаться подходящего момента, чтобы представить коллекцию...Честно говоря, риск слишком высок, а для нас безопасность превыше всего, особенно безопасность наших сотрудников и тех, кто трудится над созданием коллекций», – заявил креативный директор дома.