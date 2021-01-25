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Артем Кузелев

Дом Elie Saab покинул расписание кутюрной Недели

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  • 25 Января 202120:14
Сюжеты: Elie Saab, Неделя моды в Париже, Covid19

Буквально перед самым началом Недели высокой моды в Париже ливанский дом моды сообщил, что пропустит этот сезон. Решений было принято Эли Саабом в связи с повторным локдауном, который ввели власти Ливана из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Кутюрная коллекция уже готова, но есть проблемы с логистикой. Мы решили сделать небольшой перерыв и дождаться подходящего момента, чтобы представить коллекцию...Честно говоря, риск слишком высок, а для нас безопасность превыше всего, особенно безопасность наших сотрудников и тех, кто трудится над созданием коллекций», – заявил креативный директор дома.

 
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