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Артем Кузелев

Дом Emilio Pucci посвятил коллекцию Москве

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  • 31 Марта 201716:57
Сюжеты: Emilio Pucci

Итальянский дом моды выпустил капсульную коллекцию одежды, посвященную российской столице.

Капсульная коллекция, посвященная Москве, вышла в рамках проекта Emilio Pucci «Города мира». Знаменитую серию итальянского дома начал еще 60 лет назад сам Эмилио Пуччи, выпустивший шелковый платок с изображением Флорентийской базилики. Что касается московской коллекции, то главными ее цветами стали розовый, лососевый и нежные оттенки сиреневого и голубого. В качестве принтов выбраны Собор Василия Блаженного и матрешка.

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