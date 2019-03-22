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Артем Кузелев

Дом Etro будет продан?

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  • 22 Марта 201911:10
Сюжеты: Etro

Похоже, сразу несколько крупных инвесторов заинтересованы в приобретении итальянской марки.

Сразу несколько инвесторов выразили желание выкупить семейную компанию Etro. Представители марки заявляют, что семья Этро не заинтересована в продаже бизнеса, однако слухи продолжают курсировать вокруг компании. Одним из главных претендентов на покупку называют фонд Mayhoola, который также владеет домами Valentino и Balmain. Подтвердится ли информация, покажет ближайшее время.

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