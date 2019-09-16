Дом Fendi анонсировал коллаборацию с Ники Минаж

Итальянский дом моды выпустит коллекцию, в создании которой примет американская рэперша.

Марка Fendi и исполнительница Ники Минаж объявили о коллаборации. Совместно они выпустят капсульную коллекцию Fendi Prints On, в которую войдут брюки в цвете металлик, бомбер с принтом логотипа Fendi, юбка с заклепками, яркие худи, топ на одно плечо и сексуальное боди. Главные цвета – ярко-розовый и серебристый. Глава итальянского дома Серж Бруншвиг сообщил о коллаборации: «Ники дружила с Карлом и Сильвией. Мы уже давно хотели создать что-то вместе… Она великая артистка и одна из лучших рэп-исполнительниц». В продаже капсула появится 14 октября.