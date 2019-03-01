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Артем Кузелев

Дом Fendi назвал Эди Кэмпбелл слишком большой

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  • 01 Марта 201915:49
Сюжеты: Fendi

Руководство итальянской марки запретило британской модели открывать показ.

Завершившаяся в Милане Неделя моды не обошлась без скандала. Итальянский дом моды Fendi запретил британской модели Эди Кэмпбелл открывать показ из-за… лишнего веса. Об этом сама Эди рассказала в своих Instagram-stories. Посетовав на то, что для Fendi она слишком большая, модель опубликовала фото, для которого позировала с художницей Кристабл Макгриви во время завтрака в отеле. «Когда бренд утверждает, что ты слишком большая, чтобы открывать показ, ты зовешь Кристабл на роскошный завтрак». Эди также подчеркнула, что слово «большая» означает «толстая», а не «великая».

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