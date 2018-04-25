Дом Fendi представил коллекцию кухонной мебели

Карл Лагерфельд разработал для итальянского дома моды дизайн кухонных гарнитуров.

Для участия в дизайн-выставке Salone del Mobile 2018 Карл Лагерфельд разработал для дома Fendi коллекцию кухонной мебели. Дизайнер работал совместно с итальянским мебельным производителем Scic и архитектором Марко Костанци. Коллекция получила название Fendicucine и представляет собой минималистичные и функциональные предметы кухонного интерьера. Мебель отличается серой гаммой и стильной фурнитурой с логотипом Fendi. После презентации на миланском салоне кухонные гарнитуры можно будет заказать в офисе Scic.