Дом Fendi примет участие в Неделе моды в Милане

В конце сентября итальянский дом сразу представит мужскую и женскую коллекции.

Миланская Неделя моды сезона весна-лето 2021 пройдет с 23 по 28 сентября 2020 года. Свое участие в мероприятии подтвердил итальянский дом Fendi, который представит в рамках первого дня Недели мужскую и женскую коллекции. Отмечается, что сентябрьские шоу в Милане состоятся в в традиционном формате. Представители Fendi сообщили прессе: «Проведение показа – это возможность повысить качество итальянской моды и перезапустить весь сектор, а также помочь Милану, который сильно пострадал в последние месяцы. Модные шоу – это символ возрождения для всей страны».