Дом Fendi учредил исследовательский институт Караваджо

Модная индустрия продолжает развивать связи с миром искусства. Новым таким проектом стало сотрудничество марки Fendi и галереи Боргезе.

На этой неделе итальянский дом моды Fendi объявил о долгосрочной коллаборации со знаменитой галереей Боргезе. Проект предполагает трехлетнее сотрудничество, в рамках которого будет основан исследовательский институт Караваджо и пройдет несколько выставок. Главная цель инициативы – изучение творчества легендарного художника Микеланджело Меризи да Караваджо и открытие его всему миру. Уже 21 ноября в лос-анджелесском музее Гетти коллаборация представит первую экспозицию,в которую войдут знаковые полотна мастера: «Давид с головой Голиафа», «Святой Джером» и «Мальчик с корзиной фруктов».