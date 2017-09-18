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Артем Кузелев

Дом Fendi учредил исследовательский институт Караваджо

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  • 18 Сентября 201713:53
Сюжеты: Fendi

Модная индустрия продолжает развивать связи с миром искусства. Новым таким проектом стало сотрудничество марки Fendi и галереи Боргезе.

На этой неделе итальянский дом моды Fendi объявил о долгосрочной коллаборации со знаменитой галереей Боргезе. Проект предполагает трехлетнее сотрудничество, в рамках которого будет основан исследовательский институт Караваджо и пройдет несколько выставок. Главная цель инициативы – изучение творчества легендарного художника Микеланджело Меризи да Караваджо и открытие его всему миру. Уже 21 ноября в лос-анджелесском музее Гетти коллаборация представит первую экспозицию,в  которую войдут знаковые полотна мастера: «Давид с головой Голиафа», «Святой Джером» и «Мальчик с корзиной фруктов».

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