Дом Giorgio Armani остается без генерального директора

Ливио Проли покинул высокий пост в итальянском доме моды.

Марку Giorgio Armani ожидает большая реструктуризация, кроме того, в компании сменится руководство. На днях стало известно, что дом уже готов попрощаться с генеральным директором Ливио Проли, однако уточняется, что он сохранит членство в совете директоров и должность главы баскетбольной команды Olimpia Milano (принадлежит компании Джорджио Армани). Представители бренда подчеркнули, что искать замену Ливио Проли компания не будет: обязанности генерального директора распределятся между другими топ-менеджерами.