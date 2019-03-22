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Артем Кузелев

Дом Giorgio Armani остается без генерального директора

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  • 22 Марта 201913:38
Сюжеты: Armani

Ливио Проли покинул высокий пост в итальянском доме моды.

Марку Giorgio Armani ожидает большая реструктуризация, кроме того, в компании сменится руководство. На днях стало известно, что дом уже готов попрощаться с генеральным директором Ливио Проли, однако уточняется, что он сохранит членство в совете директоров и должность главы баскетбольной команды Olimpia Milano (принадлежит компании Джорджио Армани). Представители бренда подчеркнули, что искать замену Ливио Проли компания не будет: обязанности генерального директора распределятся между другими топ-менеджерами.

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