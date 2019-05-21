Дом Giorgio Armani возвращается с показом в Милан

Впервые за 18 лет итальянский дом моды проведет шоу в собственной штаб-квартире.

Джорджио Армани сообщил, что возвращается с показом в родной Милан. Мужское шоу сезона весна-лето 2020 впервые за 18 лет пройдет в штаб-квартире итальянского дома на виа Борго Нуово. Дата показа назначена на 17 июня, что соответствует официальному расписанию миланской Недели мужской моды.