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Артем Кузелев

Дом Giorgio Armani возвращается с показом в Милан

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  • 21 Мая 201914:38
Сюжеты: Armani

Впервые за 18 лет итальянский дом моды проведет шоу в собственной штаб-квартире.

Джорджио Армани сообщил, что возвращается с показом в родной Милан. Мужское шоу сезона весна-лето 2020 впервые за 18 лет пройдет в штаб-квартире итальянского дома на виа Борго Нуово. Дата показа назначена на 17 июня, что соответствует официальному расписанию миланской Недели мужской моды.

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