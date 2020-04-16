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Артем Кузелев

Дом Givenchy расстается с Клэр Уэйт Келлер

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  • 16 Апреля 202015:16
Сюжеты: Givenchy

После трех лет сотрудничества дизайнер покидает пост креативного директора парижского дома моды.

В 2017 году Клэр Уэйт Келлер стала первой женщиной на посту креативного директора марки Givenchy. Однако после трех лет сотрудничества руководство парижского дома решило расстаться с дизайнером. По сообщению онлайн-издания WWD, свою последнюю коллекцию, созданную для марки, Уэйт Келлер представила 1 марта 2020 года на Неделе моды в Париже. О том, кто займет освободившееся место в компании, пока что не сообщается.

 
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