Дом Givenchy расстается с Клэр Уэйт Келлер

После трех лет сотрудничества дизайнер покидает пост креативного директора парижского дома моды.

В 2017 году Клэр Уэйт Келлер стала первой женщиной на посту креативного директора марки Givenchy. Однако после трех лет сотрудничества руководство парижского дома решило расстаться с дизайнером. По сообщению онлайн-издания WWD, свою последнюю коллекцию, созданную для марки, Уэйт Келлер представила 1 марта 2020 года на Неделе моды в Париже. О том, кто займет освободившееся место в компании, пока что не сообщается.