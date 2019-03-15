Дом Givenchy станет специальным гостем выставки Pitti Uomo

Парижский дом моды приглашен в качестве хедлайнера очередного сезона флорентийского мероприятия.

Специальным гостем нового сезона выставки Pitti Uomo объявлен парижский дом Givenchy. Марка покажет во Флоренции новую коллекцию 12 июня. Причем шоу станет для Клэр Уэйт Келлер дебютным: дизайнер впервые покажет полноценную мужскую коллекцию. Отмечается, что на мужскую Неделю моды в Париже марка вернется, но уже январе будущего года.