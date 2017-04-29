Дом Givenchy запускает первую коллекцию для детей

Парижский дом моды представил первые снимки из своей дебютной коллекции, адресованной юной аудитории.

1 / 3 Первая детская коллекция Givenchy





Марка Givenchy запустила свою первую линию одежды для детей. Коллекция сезона осень-зима 2017/18 повторяет взрослые модели, вдохновленные гармоничным соединением уличной моды и классических нарядов от-кутюр. Автором коллекции для мальчиков и девочек в возрасте около 12 лет стала новый креативный директор дома Клэр Уэйт Келлер. Всего в коллекцию вошло более ста предметов, стоимость которых варьируется от 80 до 400 евро.