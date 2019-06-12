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Артем Кузелев

Дом Gucci анонсировал выставку Хармони Корина

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  • 12 Июня 201922:00
Сюжеты: Gucci

Во время Недели мужской моды в Милане итальянская марка и американский режиссер представят совместный проект.

Программа Недели мужской моды значительно расширилась и стала разнообразнее благодаря совместному проекту дома Gucci и американского режиссера Хармони Корины. С 13 по 16 июня в миланском пространстве Gucci Hub будут проходить показы кинематографической выставки Harmony Korine – The Crack-Up. Экспозиция будет выдержана в духе Золотой эпохи Голливуда, а вот программа показов будет провокационной. Гости сеансов увидят режиссерский дебют Корины «Гуммо», а также другие его фильмы «Осленок Джулиэн», «Мистер Одиночество» и Trash Humpers. Крое того, Хармони покажет картины, которые оказали на него влияние.

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