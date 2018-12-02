Дом Gucci дебютирует с высокой ювелирной коллекцией

Итальянский дом моды сообщил, что намерен выпустить свою первую коллекцию высокого ювелирного искусства.

Уже будущим летом итальянский дом моды представит свою дебютную коллекцию высокого ювелирного искусства. Об этом сообщил глава фэшн-холдинга Kering Франсуа-Анри Пино. Первую коллекцию составят 200 украшений из драгоценных металлов, декорированные цветными камнями. Пино поделился также информацией, что все изделия будут созданы итальянскими мастерами.