Дом Gucci изменит расписание презентаций

В итальянской марке решили отказаться от традиционных сезонных презентаций и проводить показы новых коллекций два раза в год.

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле сделал официальное заявление о дальнейшей работе дома. «Я откажусь от избитой традиции сезонности, чтобы вернуться к ритму, который близок лично мне. Мы будем встречаться всего дважды в год, чтобы делиться главами новой истории. Нерегулярные, радостные и полные свободы главы, которые мы будем писать, не соблюдая правила, смешивая жанры, впитывая новые лингвистические коды и виды коммуникации», – рассказал Микеле.