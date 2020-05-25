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Артем Кузелев

Дом Gucci изменит расписание презентаций

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  • 25 Мая 202021:05
Сюжеты: Gucci

В итальянской марке решили отказаться от традиционных сезонных презентаций и проводить показы новых коллекций два раза в год.

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле сделал официальное заявление о дальнейшей работе дома. «Я откажусь от избитой традиции сезонности, чтобы вернуться к ритму, который близок лично мне. Мы будем встречаться всего дважды в год, чтобы делиться главами новой истории. Нерегулярные, радостные и полные свободы главы, которые мы будем писать, не соблюдая правила, смешивая жанры, впитывая новые лингвистические коды и виды коммуникации», – рассказал Микеле.

 
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