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Артем Кузелев

Дом Gucci объединит моду и технологии

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  • 04 Декабря 201910:36
Сюжеты: Gucci

Итальянская марка объявила о сотрудничестве с китайской технологической компанией Tencent.

Итальянский дом моды анонсировал начало сотрудничества с крупной китайской компанией Tencent. Совместно они поработают над проектом, объединяющим моду и новейшие технологии. В рамках его реализации компании займутся разработками в области искусственного интеллекта, интернета вещей, больших данных, цифрового мышления и других смежных сферах.

Первый совместный проект Gucci и Tencent – сериал Gucci Inspiration Map, посвященный разнообразию, инклюзивности и важности самовыражения. В съемках принимали участие руководительница отдела коммуникаций и связей с общественностью римской библиотеки Biblioteca Angelica Фьяметта Терлицци, совладелица и креативный директор книжного магазина Antica Libreria Cascianelli Валентина Ла Рокка, заводчик насекомых Адриан Козакевич, китайский актер Лео Ву Лэй и актрисы Крис Ли и Ни Ни.

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