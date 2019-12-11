Дом Gucci объявил войну подделкам

Представители итальянского дома обратились в суд, чтобы отсудить у различных сайтов по два миллиона долларов за каждую проданную контрафактную вещь.

Итальянский дом Gucci обратился в суд с иском против онлайн-магазинов, торгующих поддельной обувью, одеждой и аксессуарами под фирменным логотипом марки. По словам представителей бренда, на поиск фальшивок требуются «значительные денежные ресурсы», поэтому в качестве компенсации модный дом потребовал от 30 китайских сайтов по 2 млн долларов за каждую проданную вещь. «Если суд не признает нарушение прав оригинальных производителей и не запретит производство подделок и незаконное предпринимательство, потребители и дальше будут страдать от покупки фальшивых вещей», – сказано в официальном релизе Gucci.