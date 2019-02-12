Дом Gucci обвинили в расизме. Снова

Итальянский дом моды раскритиковали из-за черного свитера, в котором увидели пародию на грим блэкфейс.

Грим блэкфейс совсем недавно был у всех на слуху во время расистского скандала с домом Prada. Однако на прошлой неделе эта же тема коснулась итальянской марки Gucci. Пользователи соцсетей обвинили бренд в расизме, после того, как в продаже появился чёрный свитер, горло которого украшала прорезь для рта и декоративные красные губы. вечно недовольные всем и оскорбляющиеся по поводу и без пользователи сочли это отсылкой к блэкфейсу, и сеть наполнилась бесчисленными обвинениями. Дому Gucci пришлось опубликовать официальные извинения и изъять модель из продажи. В заявлении сказано: «Мы считаем, что разнообразие является фундаментальной ценностью, которая должна находить поддержку, уважение и быть одной из основ каждого решения, которое мы принимаем».