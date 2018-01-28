Дом Gucci оденет Элтона Джона для финального тура

Британский музыкант объявил о завершении гастрольной карьеры и намерен отметить это большим туром, костюмы для которого разработает сам Алессандро Микеле.

Прощальный тур Элтона Джона получил красивое название Farewell Yellow Brick Road и, стартовав в начале сентября, продлится три года. Так 70-летний британский музыкант намерен завершить гастрольную деятельность и отметить свое 50-летие на сцене. По информации издания WWD, костюмы для тура разработает сам Алессандро Микеле, а дом Gucci станет официальным партнером выступлений. Первый концерт пройдет в одном из городов США 8 сентября 2018 года.

Как отмечается, ранее Элтон Джон выражал восхищение работой Микеле и даже назвал его вторым Джанни Версаче. «Я был очень близок с Джанни, теперь я очень близок с Алессандро», – поделился в одном из интервью музыкант.