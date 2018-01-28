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Gucci (276)
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Артем Кузелев

Дом Gucci оденет Элтона Джона для финального тура

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  • 28 Января 201822:44
Сюжеты: Gucci

Британский музыкант объявил о завершении гастрольной карьеры и намерен отметить это большим туром, костюмы для которого разработает сам Алессандро Микеле.

Прощальный тур Элтона Джона получил красивое название Farewell Yellow Brick Road и, стартовав в начале сентября, продлится три года. Так 70-летний британский музыкант намерен завершить гастрольную деятельность и отметить свое 50-летие на сцене. По информации издания WWD, костюмы для тура разработает сам Алессандро Микеле, а дом Gucci станет официальным партнером выступлений. Первый концерт пройдет в одном из городов США 8 сентября 2018 года.

Как отмечается, ранее Элтон Джон выражал восхищение работой Микеле и даже назвал его вторым Джанни Версаче. «Я был очень близок с Джанни, теперь я очень близок с Алессандро», – поделился в одном из интервью музыкант.

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