Вход
ADV
Интересно
Gucci (286)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Gucci отказался от использования ангорской шерсти

  • 168
  • 0
  • 29 Июня 201817:36
Сюжеты: Gucci

Итальянская марка продолжает поддерживать экологию и вслед за отказом от натурального меха отказалась использовать в своих коллекциях ангорскую шерсть.

Итальянский дом моды присоединился к более 300 брендов, которые отказались использовать ангору в своих вещах. Представители марки сообщают со ссылкой на организацию PETA, что 90% всей ангорской шерсти производится в Китае, «где отсутствуют наказания за жестокое обращение с животными на фермах и нет стандартов, которые позволили бы регулировать отношение к ним». Отмечается, что в данный момент активисты PETA ведут переговоры с холдингом Kering с целью убедить люксового гиганта отказаться от ангоры в коллекциях всех его брендов.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru