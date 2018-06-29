Дом Gucci отказался от использования ангорской шерсти

Итальянская марка продолжает поддерживать экологию и вслед за отказом от натурального меха отказалась использовать в своих коллекциях ангорскую шерсть.

Итальянский дом моды присоединился к более 300 брендов, которые отказались использовать ангору в своих вещах. Представители марки сообщают со ссылкой на организацию PETA, что 90% всей ангорской шерсти производится в Китае, «где отсутствуют наказания за жестокое обращение с животными на фермах и нет стандартов, которые позволили бы регулировать отношение к ним». Отмечается, что в данный момент активисты PETA ведут переговоры с холдингом Kering с целью убедить люксового гиганта отказаться от ангоры в коллекциях всех его брендов.