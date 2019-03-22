Дом Gucci поддержит разнообразие в культуре

Итальянская марка организовала фонд и учредила учебные гранты для поддержки разнообразия в культурной и социальной сферах.

Дом Gucci официально презентовал благотворительный фонд и учебные гранты, призванные поддержать разнообразие. Глобальный проект получил название Gucci Changemakers, в первую очередь он обратит свое внимание на культурные и социальные изменения в Северной Америке. Учебные гранты в размере 20 000 долларов каждый будут присуждаться местным талантливым студентам, чтобы они могли продолжить обучение в сфере моды и дизайна, а также в смежных областях.