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Артем Кузелев

Дом Gucci поддержит разнообразие в культуре

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  • 22 Марта 201911:17
Сюжеты: Gucci

Итальянская марка организовала фонд и учредила учебные гранты для поддержки разнообразия в культурной и социальной сферах.

Дом Gucci официально презентовал благотворительный фонд и учебные гранты, призванные поддержать разнообразие. Глобальный проект получил название Gucci Changemakers, в первую очередь он обратит свое внимание на культурные и социальные изменения в Северной Америке. Учебные гранты в размере 20 000 долларов каждый будут присуждаться местным талантливым студентам, чтобы они могли продолжить обучение в сфере моды и дизайна, а также в смежных областях.

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