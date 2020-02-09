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Артем Кузелев

Дом Gucci покажет круизную коллекцию в Америке

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  • 09 Февраля 202020:40
Сюжеты: Gucci

Итальянский дом моды объявил, что ближайший круизный показ пройдет в Сан-Франциско.

Показ круизной коллекции будущего года креативный директор Gucci Алессандро Микеле проведет в США. На днях в итальянском доме моды сообщили, что определились с локацией: шоу состоится 18 мая в в Сан-Франциско. Показ пройдет 18 мая. Отмечается, что выбор города обусловлен тем, что «Сан-Франциско является историческим центром либерального активизма и плавильным котлом различных культур». Это отражает и ценности Алессандро Микеле, и вектор развития Gucci.

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