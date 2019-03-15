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Артем Кузелев

Дом Gucci покажет круизную коллекцию в Риме

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  • 15 Марта 201910:02
Сюжеты: Gucci

В этом году руководство итальянского дома моды решило обойтись без путешествия и представит круизную коллекцию в Капитолийских музеях.

Капитолийские музеи представляют собой комплекс из трех пространств, расположенных на Капитолийском холме в Риме. На данный момент руководство марки не сообщает, в каком из музеев пройдет показ, а также не раскрывает точную дату шоу. По предварительной информации, решение продиктовано тем, что эти места связывают Алессандро Микеле с его детством.

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