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Артем Кузелев

Дом Gucci пополняет интерьерную линейку

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  • 13 Июля 201815:29
Сюжеты: Gucci

Итальянский дом моды представил новые предметы мебели и декора для оформления интерьеров.

Очень оригинальная интерьерная коллекция Gucci Decor пополнилась на днях новыми вещами. Алессандро Микеле дополнил линейку не сколькими предметами мебели (стулья и кресла), а также декоративными подушками, посудой, вазами и другими элементами. Естественно, что все выполнено в характерными для марки вычурном стиле с использование цветочных узоров и животных рисунков. Приобрести всю эту роскошь и красоту можно или на официальном сайте дома, или во флорентийском магазине, который работает в музее Gucci.

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