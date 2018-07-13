Дом Gucci пополняет интерьерную линейку

Итальянский дом моды представил новые предметы мебели и декора для оформления интерьеров.

Очень оригинальная интерьерная коллекция Gucci Decor пополнилась на днях новыми вещами. Алессандро Микеле дополнил линейку не сколькими предметами мебели (стулья и кресла), а также декоративными подушками, посудой, вазами и другими элементами. Естественно, что все выполнено в характерными для марки вычурном стиле с использование цветочных узоров и животных рисунков. Приобрести всю эту роскошь и красоту можно или на официальном сайте дома, или во флорентийском магазине, который работает в музее Gucci.