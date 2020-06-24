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Артем Кузелев

Дом Gucci повысил цены на сумки

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  • 24 Июня 202023:44
Сюжеты: Gucci

Так в итальянской компании пытаются исправить экономические последствия пандемии коронавируса.

Эксперты финансовой компании Jefferies сообщили, что в ходе исследований рынка товаров сегмента люкс обнаружили повышение цен на некоторые сумки Gucci. Итальянский дом моды на 5-9% увеличил стоимость моделей Dionysus и Zumi на территории Италии, Великобритании и Китая. Отмечается, что предпринятые меры должны исправить последствия коронакризиса, с которыми столкнулась марка. Официального заявления компания не делала.

 
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