Дом Gucci повысил цены на сумки

Так в итальянской компании пытаются исправить экономические последствия пандемии коронавируса.

Эксперты финансовой компании Jefferies сообщили, что в ходе исследований рынка товаров сегмента люкс обнаружили повышение цен на некоторые сумки Gucci. Итальянский дом моды на 5-9% увеличил стоимость моделей Dionysus и Zumi на территории Италии, Великобритании и Китая. Отмечается, что предпринятые меры должны исправить последствия коронакризиса, с которыми столкнулась марка. Официального заявления компания не делала.