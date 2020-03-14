Вход
ADV



Интересно
Gucci (346)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Gucci пожертвовал средства на борьбу с эпидемией коронавируса

  • 123
  • 0
  • 14 Марта 202021:48
Сюжеты: Gucci

Главный исполнительный директор итальянской марки Марко Биццари поддержал медиков в их борьбе с пандемией.

Как и модный дом Giorgio Armani, итальянская марка решила поддержать борьбу врачей с пандемией вируса нового типа. CEO Gucci Марко Биццари выделил денежные средства в размере 100 000 евро для больниц в регионе Эмилия-Романья. В своей заявлении топ-менеджер отметил: «Система здравоохранения с чрезвычайной самоотдачей и героизмом борется с Covid-19, потому заслуживает нашей благодарности и поддержки. Опыт стран, которые столкнулись с этой ситуацией раньше нас, доказал, что от работы ученых и медработников зависит здоровье и жизни людей».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru