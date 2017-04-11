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Артем Кузелев

Дом Gucci представит круизную коллекцию во Флоренции

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  • 11 Апреля 201714:28
Сюжеты: Gucci

Образы из круизной коллекции будущего года можно будет увидеть на шоу дома во дворце Питти в конце мая.

Ранее итальянский дом моды подавал заявку на проведение настоящего шоу в греческом Акрополе. Однако получив отказ от властей страны, руководство Gucci перенесло шоу во Флоренцию. Марка представит свою круизную коллекцию будущего года в Палатинской галерее Палаццо Питти. Мероприятие состоится 29 мая 2017 года. Отдельно генеральный директор компании Марко Биззари сообщил, что дом моды заплатит за аренду дворца 200 тысяч евро сверх 2 миллионов, которые Gucci выделит на реставрацию Садов Боболи, принадлежащих флорентийскому памятнику архитектуры.

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