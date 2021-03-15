Дом Gucci представит новую коллекцию 15 апреля

Следующая коллекция Gucci будет представлена ​​15 апреля 2021 года в виде короткометражного фильма на нескольких цифровых платформах по всему миру. Эта коллекция будет посвящена 100-летнему юбилею бренда. Пока подробности скрываются, однако известно, что креативный директор марки Алессандро Микеле назвал коллекцию Aria.

Дебют коллекции 15 апреля соответствует новому графику Gucci, который выходит за рамки традиционного модного календаря. С этого момента, следуя новой стратегии, итальянский дом моды намерен показывать две коллекции в год.

Во время пандемии коронавирусной инфекции марка Gucci сосредоточилась на создании фильмов для демонстрации последних коллекций. В июле прошлого года бренд представил 12-часовую прямую трансляцию под названием «Эпилог», во время которой была показана круизная коллекция. В ноябре бренд представили фильм из семи частей, снятый номинантом на премию Оскар Гасом Ван Сентом, который стал частью фестиваля цифровой моды и кино GucciFest.