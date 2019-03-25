Дом Gucci продлил контракт с Флоренс Уэлч

На этот раз фронвумен группы Florence and the Machine стала героиней ювелирной кампании Gucci.

Еще полгода назад итальянский дом моды анонсировал запуск собственной ювелирной линии. Дебютную коллекцию представили совсем недавно, причем сделали это очень эффектно. Лицом рекламной кампании линейки стала певица Флоренс Уэлч, которая уже сотрудничала с маркой. В полной версии кампейна, который будет опубликован позже, Флоренс предстает в виде артистки бродячего цирка и примеряет подвески, браслеты и кольца. Автором снимков стал фотограф Колин Доджсон.