Дом Gucci продлил контракт с производителем очков Safilo

В люксовом холдинге Kering сообщили, что итальянский производитель очков и оправ еще на три года продлил лицензию на бренд Gucci.

Компания Safilo, специализирующаяся на выпуске очков и оправ, подписала новое соглашение с французской компанией Kering. Согласно контракту, в ближайшие три года производитель будет поставлять продукцию под брендом Gucci. Ранее компания Safilo потеряла аналогичную лицензию, когда холдинг Kering запустил собственный бизнес по выпуску очков. Новый контракт фактически станет заменой лицензионному соглашению и начнет действовать с января 2020-го.