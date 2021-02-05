Вход
ADV



Интересно
Gucci (358)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Gucci расширил стратегию устойчивого развития

  • 130
  • 0
  • 05 Февраля 202120:52
Сюжеты: Gucci

Итальянская компания представила обновленную стратегию устойчивого развития. В документе Natural Climate Solutions Portfolio уделено больше внимания восстановлению природного разнообразия.

В Gucci отмечают, что в 2018 году марке удалось достичь высокого уровня углеродной нейтральности, в будущем компания займется мероприятиями по восстановлению лесов, находящихся под угрозой исчезновения. Кроме того, в планах бренда – сохранение сельского хозяйства.

Главный исполнительный директор Gucci Марко Биззарри подчеркнул: «Эволюция нашей стратегии подразумевает серию четких действий, приоритетное из которых – продолжение сокращения выбросов CO₂ и других веществ и тем самым сохранение углеродной нейтральности во всей нашей системе поставок. В то же время мы начинаем инвестировать в регенеративное сельское хозяйство как важную составляющую нашего подхода».

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru