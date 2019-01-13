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Артем Кузелев

Дом Gucci рассказал о мужественности

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  • 13 Января 201913:20
Сюжеты: Gucci, Pitti Uomo

В рамках ярмарки Pitti Uomo итальянский дом моды представил выставку The Male – Androgynous Mind, Eclectic Body.

В первый день Pitti Uomo в культурном пространстве Gucci Garden, расположенном также во Флоренции, открыла дверь выставка, посвященная исследованию маскулинности. Проект The Male – Androgynous Mind, Eclectic Body наглядно показывает, как мужественность проявлялась в коллекциях итальянского дома моды, начиная с 1960-х годов. В экспозиции представлены одежда и обувь, а также архивные рекламные кампании и другие объекты. Рассказывая о выставке, куратор Мария Луиза Фриза подчеркивает: «Мужская страсть – это чисто итальянское изобретение».

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