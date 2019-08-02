Дом Gucci снова на вершине рейтинга

Аналитики платформы Lyst подвели итоги второго квартала 2019 года. Лидером уже в пятый раз оказалась итальянская марка.

Эксперты проекта Lyst проанализировали поисковые запросы пользователей за второй квартал текущего года и на основе результатов сформировали обновленный рейтинг Lyst Index. Вполне ожидаемо лидером списка оказался итальянский дом моды Gucci. Под руководством Алессандро Микеле марка уже в пятый раз за два года занимает вершину. Следом за Gucci – втором и третьем местах – также привычно оказались бренды Off-White и Balenciaga.