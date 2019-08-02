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Артем Кузелев

Дом Gucci снова на вершине рейтинга

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  • 02 Августа 201920:15
Сюжеты: Gucci

Аналитики платформы Lyst подвели итоги второго квартала 2019 года. Лидером уже в пятый раз оказалась итальянская марка.

Эксперты проекта Lyst проанализировали поисковые запросы пользователей за второй квартал текущего года и на основе результатов сформировали обновленный рейтинг Lyst Index. Вполне ожидаемо лидером списка оказался итальянский дом моды Gucci. Под руководством Алессандро Микеле марка уже в пятый раз за два года занимает вершину. Следом за Gucci – втором и третьем местах – также привычно оказались бренды Off-White и Balenciaga.

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