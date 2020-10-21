Дом Gucci стал самым успешным модным брендом рейтинга Brand Finance

Аналитики британской консалтинговой компании опубликовали отчет о самых ценных мировых брендах за 2020 год.

Согласно рейтингу, лидером среди люксовых брендов стал немецкий производитель автомобилей Porsche, чья капитализация выросла на 15,6% и составила 33.9 млрд долларов. На втором месте списка дом Gucci, оценивающийся в 17,63 млрд долларов с годовым ростом 20,2%. Третья строчка у марки Louis Vuitton, чья стоимость увеличилась на 21,4% до 16,5 млрд долларов. В топ-10 также вошли бренды Cartier (15 млрд долларов), Chanel (13.7 млрд долларов), Hermès (11.9 млрд долларов), а также Ferrari, Rolex, Dior и Coach. При этом в список Brand Finance вошло девять компаний, принадлежащих конгломерату LVMH с совокупной стоимостью 39,3 млрд долларов (плюс 19%).

Самым быстрорастущим брендом аналитики Brand Finance назвали парижский дом Givenchy, стоимость которого резко выросла на 74,2% и составила 2 млрд долларов.

Что касается люксовых производителей одежды, чья стоимость уменьшилась в период пандемии, то здесь отмечены итальянские дома Valentino (минус 39,1%), Dolce & Gabbana (минус 20,8%) и Salvatore Ferragamo (минус 13.2%). Эксперты также говорят, что сильнее всего последствия пандемии скажутся на марках модной индустрии, ожидается, что их стоимость сократится в среднем на 10%.