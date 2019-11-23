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Gucci (337)
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Артем Кузелев

Дом Gucci станет главным спонсором выставки Ника Кейва

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  • 23 Ноября 201911:33
Сюжеты: Gucci

Итальянский дом моды проспонсирует выставочный проект музыканта в Дании.

В конце марта в Королевской датской библиотеке в Конепнгагене откроется выставка Ника Кейва. Проект получил название «Страннее, чем доброта» и продлится полгода. Как рассказал сам музыкант, в экспозицию войдут инсталляции и «звуковые пейзажи», созданные Кейвом за последние 50 лет. Всего на выставке будет представлено более 300 объектов из собственного архива Ника Кейва, Центра искусств в Мельбурне, коллекции Королевской датской библиотеки и из частных коллекций. Специально к выставке будет издана одноименная книга Stranger Than Kindness.

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