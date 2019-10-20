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Неделя моды в Милане (564)
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Артем Кузелев

Дом Gucci возвращается в расписание мужской Недели моды в Милане

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  • 20 Октября 201920:22
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Gucci

В итальянском доме моды заявили, что очередной показ марки состоится в Милане в январе будущего года.

Итальянский дом моды Gucci проведет показ новой коллекции на Неделе мужской моды в Милане 14 января. Марка впервые с 2017 года представит отдельную коллекцию для мужчин. О возвращении в официальное расписание президент Gucci Марко Биззари сказал: «Миланские показы воплощают силу и красоту Made in Italy. Миланская Неделя моды – ключевое событие для модной индустрии, утверждающее важнейшую роль Италии в люксовом секторе как с креативной, так и с производственной точки зрения».

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