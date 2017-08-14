Дом Gucci все же отправляется в суд

Итальянский дом моды подал иск о нарушении авторских прав против американской марки Forever 21.

Итальянский дом Gucci подал иск против массмаркет бренда Forever 21. Причиной разбирательств стало нарушение авторских прав и использование американской маркой похожих, если не идентичных, элементов дизайна из последней коллекции Gucci. Ранее стороны уже приходили к ирному соглашению по этому вопросу, однако руководство итальянской компании все же решило обратиться в суд. В данный момент к обвинению в плагиате добавляется еще и обвинение в недобросовестной конкуренции.