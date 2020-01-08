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Артем Кузелев

Дом Gucci выпустил коллекцию в честь Микки Мауса

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  • 08 Января 202016:57
Сюжеты: Gucci

Итальянская марка представила несколько моделей, посвященных мультгерою и китайскому Новому году.

Как всем известно, согласно лунному календарю, 2020-й станет годом Крысы. Чтобы привлечь внимание китайских клиентов, в итальянском доме моды в честь праздника выпустили специальную коллекцию. Несколько моделей Gucci украшены принтами в виде Микки Мауса. Линейка включает пальто и рубашки, приобрести которые можно в онлайн-магазине Matches Fashion.

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